Dronning Elizabeth ber britene vise selvdisiplin

Dronning Elizabeth vil i sin tale til folket palmesøndag oppfordre britene til vise selvdisiplin og godhjertethet i møte med den pågående koronapandemien.

I talen vil den 93 år gamle monarken kalle helsekrisen et sammenbrudd «som har gitt sorg til noen, økonomiske vanskeligheter for mange og enorme endringer i hverdagen til oss alle».

– Jeg håper at i årene som kommer, vil alle være i stand til å være stolte av hvordan vi responderte på denne utfordringen, og de som kommer etter oss, vil si at denne generasjonens briter var like sterke som noen, forventes det at hun sier - og videre:

– At egenskapene selvdisiplin, godhjertethet og medfølelse fremdeles karakteriserer dette landet.

Dronning Elizabeth har sittet 68 år på tronen, og taler årlig til folket i julen. Men kun tre ganger tidligere har hun holdt ekstraordinære taler som denne i forbindelse med nasjonale kriser.

Talen er tatt opp i Windsor Castle og kringkastes søndag kveld. I Storbritannia har nærmere 5.000 mennesker med covid-19 dødd.

(©NTB)