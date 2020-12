Dronning Margrethe: – Det har vært et underlig år

Dronning Margrethe takket både helsearbeidere og sendte tanker til alle dansker som har fått sine livsverk lagt i grus, da hun holdt årets nyttårstale.

– Koronaen har endret vår hverdag, sa dronningen og konstaterte at det har vært et merkelig år.

– Vi har stått sammen, og det skal vi fortsette med, sa hun.

Hun kalte koronapandemien for skremmende og viste til at mange, ikke minst eldre, har måttet unnvære nær kontakt med familie og venner.

Dronningen nevnte også de mange næringsdrivende som har opplevd å se sine livsverk falle i grus, noe hun sier hun er blitt sterkt berørt av.

Samtidig viste hun til at mange også har fått øynene opp for «vår deilige natur», og at klimaet har fått det bedre under krisen.

Selv om massevaksineringen har begynt, manet hun til forsiktighet også i det nye året. Og hun brukte anledningen til å takke de ansatte i helsevesenet.

– De telte ikke timer eller dager. De lindret. De forsket av all sin makt for å forstå sykdommen.

Dronning Margrethe tror ikke året vil bli glemt.

– Det ble et prøvelsens år. Vi viste at vi vil stå sammen når det gjelder, fastslo hun.

