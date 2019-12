Dronningen åpner det britiske Parlamentet

Dronning Elizabeth foretok torsdag den formelle åpningen av Parlamentet og holdt trontalen etter valget forrige uke.

Den høytidelige åpningen markerer at en ny sesjon er i gang. Akkurat som her hjemme leser monarken opp en tale som presenterer regjeringens planer.

– Regjeringen vil prioritere å gjennomføre utmeldingen av EU innen 31. januar. Ministrene vil legge fram lover for å sikre utmeldingen på den datoen, med de mulighetene det bringer med seg for hele folket, lød åpningen av talen. Deretter ble det sagt at regjeringen vil jobbe for et fremtidig forhold til EU basert på en frihandelsavtale. I tillegg vil regjeringen forhandle fram handelsavtaler med andre land.

Dronningen nevnte også samtalene for å gjenopprette selvstyret i Nord-Irland. Deretter kom hun inn på andre politikkområder, der det offentlige helsevesenet ble nevnt først.

(©NTB)