Dubais leder i rettssak mot kona i London

Dubais mektige leder og hans fraseparerte kone må tirsdag møte i retten i London for å løse en konflikt om hvem om skal ha omsorgen for parets to barn.

Saken er det foreløpig siste tegnet på konfliktene som ser ut til å herje familien som styrer den største byen i De forente arabiske emirater.

Prinsesse Haya, som er én av sjeikens seks koner, skal ha flyktet fra Dubai fordi hun fryktet for sin egen sikkerhet. Hun tok med seg parets to barn, og det antas at hun oppholder seg i en godt bevoktet luksusbolig i sentrum av London, ifølge The Guardian.

Bakgrunnen for at hun forlot ektemannen, sjeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, hevdes å være frykt for å bli behandlet på samme måte som sjeikens eldste datter, prinsesse Latifa (33), som skal ha blitt innesperret etter å ha forsøkt å flykte fra Dubai i fjor. Påstandene avvises som oppspinn av myndighetene i Emiratene.

I år 2000 forsvant en annen av sjeikens døtre, prinsesse Shamsa, etter at hun forlot en av farens britiske eiendommer. Hun ble sist sett i Cambridge i august samme år, før hun ifølge ubekreftede meldinger ble bortført av sjeikens ansatte.

Prinsesse Haya (45) er datter av Jordans avdøde kong Hussein, og halvsøsteren til Jordans nåværende konge.

Rettssaken i London skal etter planen gå over to dager og skal avgjøre hva som skal skje med parets to barn.

Hennes flukt har ifølge britiske medier vært nær ved å utløse en diplomatisk krise mellom Storbritannia og en av landets nærmeste allierte ved Persiabukta.

(©NTB)