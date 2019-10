DUP vurderer å støtte utsettelse av brexit-avstemning

Det demokratiske unionistpartiet (DUP) vurderer å støtte en utsettelse av avstemningen om brexitavtalen statsminister Boris Johnsons har inngått med EU.

Nestlederen i Johnsons nordirske støtteparti, Nigel Dodds, opplyser at DUP vurderer å støtte et endringsforslag som vil innebære en utsettelse av lørdagens varslede brexit-avstemning i Underhuset, ifølge Reuters.

– Vi vil svært nøye overveie å støtte endringsforslaget, sier Dodds til BBC.

DUP bekreftet fredag at deres ti representanter i Underhuset ikke vil stemme for avtalen Johnson har inngått med EU.

Et klart flertall av representantene fra Labour og Liberaldemokratene ventes også å stemme imot avtalen, og det blir dermed svært vanskelig for Det konservative partiet, som har 288 medlemmer i Underhuset, å oppnå flertall under lørdagens varslede avstemning.

