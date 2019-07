Duterte krever hodet til geriljaleder

Filippinenes president Rodrigo Duterte lover en halv million kroner i dusør til den som bringer ham hodet til lederen av kommunistgeriljaen NPA.

Bakgrunnen for utspillet er geriljaens drap på fire offiserer i politiets etterretningstjeneste i Negros Oriental-provinsen 18. juli.

NPA, som er den væpnede grenen av det forbudte kommunistpartiet CCP, har tatt å seg ansvaret for drapene, men nekter for at de fire ble tatt til fange og torturert til døde.

Ifølge regjeringshærens øverstkommanderende i området, general Noel Clement, skulle de fire etterretningsoffiserene møte en informant da de ble angrepet og tatt til fange av mellom 20 og 25 geriljasoldater i kystbyen Ayungon. De fire mennene ble ifølge ham skutt i hodet mens de knelte på bakken.

Duterte sier at han vurderer å sjudoble dusøren han har utlovet for geriljalederens hode, i håp om at dette skal øke sjansen for at han tas.

Den filippinske presidenten understreker samtidig at han ikke er interessert i resten av kroppen til geriljalederen og hevder den bare vil bli brukt av aktivister under en seremoni for å skape sympati og for å gi menneskerettsaktivister vann på mølla.

Kommunistgeriljaen på Filippinene har vært aktive i over 50 år og antas i dag å bestå av rundt 3.500 væpnede menn og kvinner.

Norge har siden 2001 vært tilrettelegger for fredssamtaler mellom geriljaen og myndighetene, men høsten 2017 erklærte Duterte at han ikke lenger ønsket noen fredssamtaler med kommunistbevegelsen.

