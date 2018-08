Duterte truer med å drepe alle korrupte politifolk

Filippinenes president sier han har en spesialenhet som overvåker korrupsjonsmistenkte politifolk, og truer med å drepe dem hvis de gjør selv den minste feil.

Mer enn 100 politifolk, mange av dem med anklager om administrative feil eller alvorlig kriminalitet som voldtekt, kidnapping og ran hengende over seg, ble tirsdag eskortert til presidentpalasset i Manila for å møte president Rodrigo Duterte.

På direktesendt TV fikk de kraftige advarsler mot å begå nye lovbrudd.

– Hvis dere fortsetter å være sånn, kommer jeg seriøst til å drepe dere, sa Duterte.

Politifolkene tilhører Filippinenes nasjonale politistyrke, som Duterte en gang i tiden kalte «korrupt helt inn til kjernen». Styrken gjennomgår for tiden en omfattende intern oppvask etter at de ved to anledninger i fjor ble fjernet fra Dutertes aksjon mot narkotika på grunn av anklager om lov- og regelbrudd.

Presidenten lot dem senere bli med igjen, delvis fordi den mindre enheten som overtok hovedansvaret mangler personell og ressurser til å takle narkotikaproblemet.

Enkelte av de korrupsjonsmistenkte i politistyrken vil få sakene sine gjennomgått på nytt, men Duterte sier han uansett følger nøye med på dem.

– Jeg har en spesialenhet som kommer til å følge med på dere resten av livet, og hvis dere gjør selv den minste feil, kommer jeg til å be om at dere blir drept, advarte presidenten.

Videre rettet han seg til politifolkenes familier.

– Hvis disse horesønnene dør, kom ikke til oss og klag om menneskerettigheter og rettferdig rettsprosess, for jeg har advart flere ganger, sa Duterte.

