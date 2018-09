Dutertes fremste kritiker pågrepet

En av Filippinenes fremste opposisjonspolitikere er pågrepet nesten en måned etter at president Rodrigo Duterte opphevet et amnesti fra 2010.

Senatoren Antonio Trillanes ble tirsdag pågrepet ved senatsbygningen i Manila. Etter å ha blitt fotografert og registrert på en politistasjon, ble han løslatt mot kausjon.

Trillanes er kjent for å være svært kritisk til Duterte, ikke minst til den blodige kampanjen mot narkotikahandlere og narkomane, som har ført til at mange mennesker er blitt drept av politiet uten lov og dom.

– Denne mannen er en sosiopat og har en leiemorders mentalitet, sa Trillanes til AFP i fjor.

Trillanes mener at pågripelsen er et nederlag for demokratiet, og han får støtte av menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch.

Politikeren er siktet for opprør etter at han var involvert i et mislykket kupp mot tidligere president Gloria Arroyo i 2007.

Han ble senere innvilget amnesti av ekspresident Benigno Aquino.

Men 31. august signerte Duterte et vedtak der amnestiet blir opphevet. Arroyo er i dag alliert med Duterte.

