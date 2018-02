E-sigarett bak rattet? Her kan du miste lappen

Det er ikke ulovlig, men politiet mener det kan være en distraksjon, og da kan damping gi deg 27.000 i bot og tap av førerkort.

Elektroniske sigaretter har blitt populært i Storbritannia, og nå advarer politiet mot å dampe mens du kjører bil.

Å dampe bak rattet er i seg selv ikke ulovlig, men britisk politi mener det er distraherende og derfor ulovlig.

Konsekvensen kan bli en bot på opp til 2500 britiske pund (27250 kroner i dagens kurs).

Advarselen kommer etter tall som viser at tre av UKs 64 millioner mennesker damper e-sigaretter, og de fleste gjør det bak rattet.

- Jeg anbefaler folk sterkt å være 100 prosent konsentrert på veien, og alt som kan distrahere vil potensielt kunne skape store konsekvenser, sier sersjant Carl Knapp ved Sussex veipoliti til Daily Mail.

- Enhver person som er distrahert på enhver måte, om det er røyking, damping eller spising, kan gjøre seg skyldig i et lovbrudd, sier han.

Han får støtte fra både RoSPA (The Royal Society for the Prevention of Accidents) og det britiske departementet for transport.

