Ebba Busch Thor takker velgerne:  «Vi gjorde dette i fellesskap»

6,4 prosent og 23 mandater til Kristdemokraterna.

– Det er bare én utgang på dette, og det er at Löfven leverer sin avskjedssøknad. Jeg vil ha en allianseregjering, men det kommer ikke til å skje i samarbeid med Sverigedemokraterna, sa Liberalernas leder Jan Björklund da han oppsummerte valget ved midnatt - før det var endelig avklart hvem av blokkene som ville bli størst.

Budskapet var det samme fra Kristdemokraternas Ebba Busch Thor og Centerpartiets Annie Lööf.

I en Twitter-melding like før midnatt unnlot norsk-svenske Ebba Busch Thor å si noe om hvem som skal lede landet, men takker partifellene som har stått på i valgkampen.

- Stor takk til alle kristdemokrater rundt om i landet som har gjort vår politikk kjent gjennom å dele ut valgmateriell, stå på valgkampstand og møte velgerne. Vi gjorde dette i fellesskap! skriver hun.

Kristdemokraterna ser ut til å ende på en oppslutning på 6,4 prosent. Det er fram 1,8 prosentpoeng siden 2014-valget. Mandatberegningen viser at partiet nå får 23 plasser i riksdagen.

På Kristdemokraternas valgvake brøt jubelen løs først etter TV4s valgdagsmåling, så etter SVTs måling og deretter etter mandatfordelingen som på det tidspunktet viste at den borgerlige alliansen ville få et overtak.

Deltakerne på Kristdemokraternas valgvake i Stockholm ropte «Ebba» i kor, meldte det svenske nyhetsbyrået TT.

- Vi kommer til å stemme bort Stefan Löfven og vi kommer til å stemme for Ulf Kristersson som statsminister, sa Kristdemokraternas partisekretær Acko Ankarberg Johansson til pressen ifølge TT.

Men Stefan Löfven blir sittende - inntil videre.

Natt til mandag gikk han på scenen på Socialdemokraternas valgvake og gjorde det klart at han blir sittende, i hvert fall til Riksdagen kommer sammen om to uker.

– Det finnes ikke noe grunnlag for at jeg skulle gå av nå. Nå er det viktig å ha is i magen og å holde hodet kaldt. Jeg og min regjering leder landet. I praksis blir det ikke fattet noen store beslutninger eller sjøsatt store prosjekter, men vi står klare til å håndtere hvilken krise som enn måtte ramme Sverige, sa Löfven.

– Nå er valgkampen over. Nå setter vi Sveriges beste først, sa han.

Han tok også til orde for å finne løsningen på regjeringsspørsmålet ved å se over blokkgrensene.

Samtidig sto jubelen i taket på hos Sverigedemokraterna da partiets kjemperesultat var klart.

– Vi styrker vår posisjon som vippeparti, vi øker antallet mandater og vi kommer til å få økt innflytelse, sa partileder Jimmie Åkesson.

Partiet ligger an til å få 17,6 prosent av stemmene – et kjempehopp fra 2014, men litt svakere enn målingene på forhånd tydet på.

Åkesson hadde følgende beskjed til konservative Moderaternas partileder:

– Nå er det virkelig opp til Ulf Kristersson å bevise hvordan han vil bytte regjering. Velger han da Stefan Löfven eller Jimmie Åkesson? Nå vil jeg ha et svar på det spørsmålet.

