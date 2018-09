Kristdemokraternas norsk-svenske partileder Ebba Busch Thor utelukker ikke et regjeringssamarbeid med Sverigedemokraterna.

– Vi må komme bort fra dette at man er så utrolig usikker på sine egne verdier og sin egen politikk at man blir skremt bare av Sverigedemokraternas blotte nærvær i Riksdagen, sier Busch Thor til nyhetsbyrået TT.

– Jeg står under alle forhold for vår politikk og våre verdier, uavhengig av hvem som stemmer for. Og da har jeg vært rede til å gå inn i regjering, selv om det skulle kreve støtte fra Sverigedemokraterna, sier hun.

Busch Thor utviklet sitt resonnement i et intervju med SVT.

– Er man trygg på sine grunnleggende verdier, vil man kunne få støtte fra Riksdagen uansett hvordan den støtten ser ut. Vi hadde for eksempel ikke fått gjennom Andreas Norlén som talmann om ikke det forslaget hadde hatt bred støtte i Riksdagen.

Talmannen leder Riksdagens arbeid og tilsvarer vår stortingspresident.

I valgkampen og hittil etter valget har de fire konservative alliansepartiene avvist samarbeid med SD, og Liberalernas leder Jan Björklund var onsdag raskt ute med en advarende pekefinger til Busch Thor. Han tror Alliansen sprekker hvis noen av partiene åpner for samarbeid med SD.

– Vi har alle fire før valget vært tydelige på at det er utelukket, og det håper jeg gjelder også etter valget, sier han til Dagens Nyheter.

Valget endte med at Alliansen fikk 143 mandater og de rødgrønne partiene 144. SD fikk 62 mandater.

Tirsdag ble Socialdemokraternas statsminister Stefan Löfven avsatt etter å ha fått et flertall bestående av Alliansen og SD mot seg i Riksdagen. Han leder imidlertid en overgangsregjering inntil en ny regjering er på plass.

