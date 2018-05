Ebola har spredt seg til millionby i Kongo

Det er registrert et tilfelle av ebolasmitte i storbyen Mbandaka i Kongo, opplyser myndighetene. Fra før er 42 smittetilfeller registrert i landet.

Sent onsdag kveld uttalte landets helseminister Oly Ilunga at ebolautbruddet har gått inn i en ny fase.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har tidligere opplyst at man har forberedt seg på det verste i forbindelse med utbruddet. Den største frykten hittil har vært at smitten skulle spre seg til en større by. Ifølge Reuters er Mbandaka hjem til over 1 million mennesker.

– Hvis ebola spres til en by av den størrelsen, får vi stort utbrudd og vi får en reell utfordring, sa Peter Salama, leder i WHOs nødrespons, forrige uke.

– Siden utsendelsen av advarselen i Mbandaka har våre epidemiologer jobbet med å identifisere menneskene som har vært i kontakt med de antatt smittede, sier Salama.

Vaksiner på plass

Ifølge WHO har 4.000 doser av en eksperimentell vaksine mot ebola allerede ankommet Kongo, og flere vaksinedoser ventes å ankomme i løpet av de nærmeste dagene.

Den eksperimentelle vaksinen viste seg å være svært effektiv da den ble brukt på ebolapasienter i Guinea under den store ebola-epidemien i Vest-Afrika i 2015.

Likevel advarer Salama mot at vaksinen er vanskelig å anvende og ikke er et «vidundermiddel» mot smitten.

Niende utbrudd på 42 år

Ebola er en livstruende sykdom som rammer alle kroppens organer og som blokkerer kroppens evne til å stanse blødninger.

Ebolautbruddet i Kongo er det niende i rekken i landet siden 1976. WHO erklærte det siste ebolautbruddet i Kongo for over i juli i fjor.

Guinea, Liberia og Sierra Leone var de tre landene som var hardest rammet av ebolaepidemien i 2013 og 2014. Da døde over 11.000 mennesker.

