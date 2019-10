Ecuador innfører portforbud etter mer drivstoffbråk

Ecuadors president Lenín Moreno har innført et nattlig portforbud i «strategiske områder» etter at demonstranter stormet nasjonalforsamlingen tirsdag.

Avgjørelsen kommer etter at en gruppe demonstranter lyktes å komme seg inn i en sterkt bevoktet, men tom kongressbygning i hovedstaden Quito.

Kort tid etter ble de tvunget ut av politiet og sikkerhetsstyrker med tåregass.

Portforbudet vil vare fra klokken 20.00 til klokken 5 hver natt, og vil opprettholdes så lenge det hersker unntakstilstand i landet, erklært av Moreno torsdag forrige uke.

Ifølge avisa La Hora vil unntakstilstanden vare i 30 dager, ikke 60 som først planlagt, etter en domstolskjennelse.

Sammenstøt

De siste seks dagene har Ecuador vært rammet av landsdekkende protester, spesielt rettet mot stigende drivstoffpriser.

Tirsdag hadde titusenvis av ecuadorianere med urfolksbakgrunn reist til Quito fra hele landet. I Hovedstaden kom det til sammenstøt mellom demonstrantene og politiet.

Demonstrantene hadde planlagt å marsjere til regjeringens hovedkarter, noe som fikk president Moreno til å flytte regjeringen til havnebyen Guayaquil, hvor de møttes tirsdag. Samtidig blokkerte demonstranter 84 veier på tvers av 21 provinser, ifølge avisen El Telégrafo.

Høye drivstoffpriser

Avgjørelsen om å droppe subsidier til diesel og bensin er en del av en gjeldsavtale med Det internasjonale pengefondet (IMF).

Ecuador har subsidiert drivstoff i over 40 år, noe Moreno sier har bidratt til å skakkjøre landets økonomi. Som en del av en låneavtale med IMF, gikk Ecuador med på å droppe subsidiene, som koster landet nærmere 12 milliarder kroner i året.

At Ecuador dropper tilskuddet betyr at prisene på bestemte typer drivstoff er mer enn doblet. De økte kostnadene rammer hardt, særlig for dem som allerede har lite, og urfolk er en utsatt gruppe.

Flere ledere for ulike grupperinger har tilbakevist at de utnytter den kaotiske situasjonen til å plyndre og stjele, og legger skylda på andre for slike hendelser. Sammenslutningen av urfolksorganisasjoner CONAIE uttaler at den ikke vil tillate at deres kamp for at Ecuador forlater avtalen med IMF blir kriminalisert.

(©NTB)