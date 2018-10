Ecuadoriansk domstol avviser Assanges påstand om brudd å rettigheter

En domstol i Quito avviser påstander fra WikiLeaks-grunnleggeren Julian Assange om at Ecuadors ambassade har pålagt ham regler som bryter menneskerettighetene.

WikiLeaks-grunnleggeren Assange har vært i Ecuadors London-ambassade siden 2012 for å unngå utlevering til Sverige på grunn av en anklage om seksuelle overgrep. For drøyt ti dager siden ble det kjent at Assange går til sak mot Ecuador for brudd på «grunnleggende rettigheter», i et forsøk på å tvinge ambassaden til å løsne på reglene igjen.

For kort tid siden fikk Assange blant annet beskjed av ambassaden om at de som skal besøke ham, må godkjennes av ambassaden på forhånd, at han må vaske badet sitt og passe bedre på katten sin James, samt betale for eget internett og elektrisitet.

Assange har uttalt at alle de nye reguleringene og påleggene er et forsøk på å presse ham til å flytte ut av ambassaden. Via videolink fra ambassaden i London sa han til retten i Ecuadors hovedstad Quito at Storbritannia allerede har gått med på å utlevere ham til USA. Avtalen skal ha blitt inngått med USAs visepresident Mike Pence, ifølge Assange, en påstand aktor Inigo Salvador benektet på det sterkeste.

Assanges advokat Carlos Poveda var til stede under høringen i Quito mandag. Etter at dommer Karina Martinez avviste Assanges påstander om brudd på menneskerettighetene, sa Poveda at de akter å anke avgjørelsen.

