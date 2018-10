Edmund (63) har fått ønsket sitt oppfylt - blir henrettet i elektrisk stol

- En ekstrem brutal måte å ta livet av mennesker på, sier Amnesty.

Advokatene til dødsdømte Edmund Zagorski har kjempet en kamp i rettsvesenet i delstaten Tennessee for å spare 63-åringen fra å bli henrettet med giftsprøyte.

Hovedargumentet er at giftblandingen som brukes i Tennessee, påfører den dødsdømte store smerter i flere minutter før døden til slutt inntreffer. Derfor ønsket Zagorski heller å bli henrettet i den elektriske stolen.

Nå har han fått ønsket sitt oppfylt. Domstolene i Tennessee kunngjorde mandag en endelig beslutning om at Zagorski skal henrettes i den elektriske stolen 1. november, skriver The Tennessean.

Guvernør Bill Haslam innvilget den dødsdømte en kort utsettelse på henrettelsen tidligere denne måneden, ettersom fengselsstaben måtte få ekstra opplæring i bruken av den elektriske stolen, skriver avisen.

Zagorski blir den andre personen som henrettes med elektrisk stol i delstaten siden 1960.

- Blodet og innvollene koker

Amnesty International Norge beskriver henrettelsesmetoden som ekstremt brutal, og trolig svært smertefull.

- Amnesty International er kategorisk motstandere av dødsstraff, så jeg vil nødig forsvare bruken av giftsprøyte framfor den elektriske stol. Det er vanskelig å gradere ulike metoders smertenivå og brutalitet, sier generalsekretær i Amnesty International Norge, John Peder Egenæs, til Nettavisen.

Edmund Zagorski ble dømt til døden i 1984 for ran og drap på to personer under en narkotikahandel. Torsdag neste uke skal han etter planen henrettes i den elektriske stol.

- Det som skjer når man får så mange volt i kroppen, er at innvollene og blodet koker. Det er en ekstrem brutal måte å ta livet av mennesker på. Vi vet lite om smertenivået fordi de som blir utsatt for dette, er døde. Men obduksjonsrapporter viser at blodet og innvollene blir kokt, og det blir ofte brennmerker der boltene var festet, sier Egenæs.

I USA har det gjennom årenes løp blitt brukt en rekke ulike metoder for å avslutte livet til dødsdømte fanger. Henging og skyting ble erstattet av elektrisk stol, som igjen ble erstattet av henrettelse ved giftinjeksjon.

- I sin tid ble den elektriske stolen innført som ny metode fordi det skulle se mindre ille ut enn skyting og henging, men denne metoden er antageligvis minst like ille, sier Egenæs.

- Det vi står igjen med, er nok en situasjon hvor staten først på ekstremt kaldblodig vis bestemmer seg for å ta livet av et menneske og deretter gjennomfører et usedvanlig mord på en ekstrem brutal måte, sier han.

Henrettelser i USA

I 2017 ble 23 personer henrettet og 41 personer dømt til døden i USA, ifølge Amnestys dødsstraffstatistikk. Dette er nesten en halvering på antall henrettelser de siste ti årene, hvis en tar utgangspunkt i 2007, da det ble henrettet 42 personer i USA.

Generalsekretær i Amnesty International Norge, John Peder Egenæs.

- Delstaten Washington har nettopp avskaffet dødsstraff. Det er den 20. delstaten i rekken som gjør det. Så det er en forsiktig positiv retning i USA. Antallet på henrettelser og dødsstraff har gått kraftig ned, sier Egenæs.

Kina, Iran og Saudi-Arabia er blant verstingene i verden når det gjelder praksisen rundt dødsstraff og henrettelser. Landene blir også ofte forbundet med dårlig rettssikkerhet. USA på sin side er et demokrati hvor idealer som rettssikkerhet og menneskerettigheter står høyt.

Egenæs mener det er uheldig at autoritære stater kan henvise til USA når de selv blir kritisert for henrettelser og dødsstraff, og argumentere med at også demokratier praktiserer dødsstraff.

- Til tross for nedgangen i antall henrettelser, bør vi opprettholde kritikken mot USA fordi landets bruk av dødsstraff er med på å legitimere bruken av dødsstraff verden over, sier Egenæs.

