Egypt: – 19 militante drept av sikkerhetsstyrkene

Egyptiske sikkerhetsstyrker har drepte 19 militante i en skuddveksling. Menn mistenkt for å ha drept sju kristne er blant dem, opplyser innenriksdepartementet.

De 19 som ble drept, befant seg på et skjulested i ørkenen i Minya-provinsen sentralt i landet, heter det i en uttalelse fra innenriksdepartementet søndag.

Departementet la fram bilder som skal vise de drepte. Sikkerhetsstyrkene omringet opprørerne og ble beskutt, men myndighetene oppgir ikke om hvorvidt soldater ble drept eller såret.

Ifølge myndighetene var angripere som sto bak drapet på kristne pilegrimer på vei til et koptisk kloster fredag, blant de drepte.

Sju koptiske pilegrimer ble drept og 19 såret da væpnede menn åpnet ild mot bussene de kristne satt i. Ekstremistgruppen IS uttalte via sin propagandakanal Amaq fredg at den sto bak angrepet.

Fredagens angrep var det andre på like mange år mot pilegrimer på vei til klosteret. Forrige gang var i mai i fjor, da 29 pilegrimer ble drept.

Kristne koptere utgjør om lag 10 prosent av de 100 millioner innbyggerne i Egypt.

