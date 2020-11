Egypt avviser kraftig internasjonal kritikk

Kritikken hagler både fra EU, USA og FN etter at Egypt pågrep tre medlemmer av en ledende menneskerettsgruppe. Men Egypt avfeier kritikken.

De tre jobber for Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) og ble pågrepet etter at de 3. november fikk besøk av flere vestlige ambassadører og andre diplomater, deriblant fra Norge, på EIPRs kontor i Kairo. De tre er nå siktet for å ha sluttet seg til en terrorgruppe.

Talsmann for Egypts utenriksdepartement, Ahmed Hafez, anklaget lørdag kritikerne for å blande seg inn i landets indre anliggender. Han hevder også at det er trukket feil konklusjoner i pressen og på sosiale medier.

(©NTB)

Reklame Enormt Black Week-salg hos Oakley: Halv pris på bestselgere