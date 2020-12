Egypt henlegger sak mot politimenn etter drapet på italiensk student

En egyptisk statsadvokat har avsluttet etterforskningen av fem politimenn i forbindelse med drapet på den italienske studenten Giulio Regeni i 2016.

Hamada al-Sawy begrunner henleggelsen med at det ikke er kjent hvem som begikk drapet, samtidig som han avviser at de fem politibetjentene var innblandet i det.

Onsdagens avgjørelse kommer bare tre uker etter at italiensk påtalemyndighet opplyste at de vil stille fire personer fra de egyptiske sikkerhetstjenesten for retten for å ha torturert og drept den 28 år gamle italieneren.

Regeni studerte ved Universitetet i Cambridge og var i Egypt for å forske på landets fagbevegelse. Han ble funnet mishandlet og drept i utkanten av Kairo i januar 2016.

(©NTB)

