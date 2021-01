Egypt tar i bruk kinesisk koronavaksine

Som et av de første landene i Afrika, har Egypt begynt å koronavaksinene egne innbyggere med den kinesiskproduserte Sinopharm-vaksinen.

Alt helsepersonell i landet vil få gratis vaksine, lovet helseminister Hala Zayed søndag. En lege og en sykepleier fikk første stikk ved Abu Khalifa-sykehuset i Ismailia nordøst i Egypt.

Egypt har over 100 millioner innbyggere og fikk den første forsendelsen med koronavaksinen i desember. 330 leger har så langt dødd med covid-19 i den arabiske verdens mest folkerike land, ifølge myndighetene.

Når over 200.000 ansatte i helsevesenet er vaksinert, er personer med kroniske sykdommer og eldre de neste i vaksinekøen, opplyser Zayed. Hun la til at innbyggere «som har råd til det, bør betale for vaksinen».

Mørketall

Egypt har påvist over 160.000 koronatilfeller og nesten 9.000 dødsfall. Men helsemyndighetene har advart om at lite testing betyr at det reelle tallet kan være minst ti ganger høyere.

Ifølge det statseide kinesiske selskapet Sinopharm er vaksinen 79 prosent effektiv mot koronaviruset.

Ifølge helseministeren har Egypt inngått avtaler om totalt rundt 100 millioner vaksinedoser fra britiske, kinesiske og russiske selskaper.

– Jeg forsikrer det egyptiske folk om at de vil få vaksinen, men jeg gjentar at vaksinen ikke er et substitutt for å være årvåkne og ta forholdsregler ved for eksempel å bruke munnbind, sier Zayed.

WHO-advarsel

Hun har tidligere opplyst at Egypt vil få 40 millioner doser gjennom vaksinealliansen Gavi, med mål å vaksinere 20 prosent av befolkningen.

Tidligere denne uka advarte Verdens helseorganisasjon (WHO) om at Afrika står i fare for å bli utelatt fra vaksinekappløpet ettersom «land i andre regioner inngår bilaterale avtaler som presser opp prisene».

Øygruppa Seychellene begynte som første afrikanske land å vaksinere sin befolkning tidligere denne måneden.

(©NTB)

