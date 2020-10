Egyptere til urnene for å velge nasjonalforsamling

Egypt innleder lørdag valget på ny nasjonalforsamling, som høyst sannsynlig ender med en forsamling dominert av president Sisis allierte.

Over 4.500 kandidater stiller enten som uavhengige eller på lister for ulike partiallianser. De er i stor grad regnet som støttespillerne til president Abdel Fattah al-Sisi, som tok makten i et kupp i 2014.

Valget holdes i to omganger, hvorav første del holdes lørdag og søndag i 14 av landets 27 provinser.

Andre omgang skal holdes 7.–8. november i de 13 gjenværende provinsene, deriblant hovedstaden Kairo.

Sisi var forsvarssjef da han avsatte Egypts første demokratisk valgte president, islamisten Mohamed Mursi. Han døde i fangenskap i fjor sommer.

