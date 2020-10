Eks-politimannen som er siktet for drapet på George Floyd, er løslatt mot kausjon

Derek Chauvin, den tidligere politimannen som er siktet for drapet på afroamerikanske George Floyd, er løslatt mot kausjon, opplyser en amerikansk domstol.

Kausjonen lyder på 1 million dollar, melder amerikanske medier onsdag kveld.

Alle de fire politimennene som var til stede under den brutale pågripelsen i Minneapolis i mai, er dermed løslatt. Alle fikk sparken dagen etter. Mens Chauvin er siktet for forsettlig drap, er de tre andre siktet for medvirkning.

Det var Chauvin som presset kneet sitt mot halsen til Floyd i flere minutter slik at han sluttet å puste. Han ble erklært død samme dag.

Drapet førte til store demonstrasjoner og opptøyer i en rekke amerikanske byer, og George Floyd er blitt et viktig symbol for bevegelsen Black Lifes Matter.