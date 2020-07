Eks-president på tiltalebenken i Sudan

En ny rettssak mot Sudans tidligere president Omar al-Bashir er i gang. Han er tiltalt for planlegging av kuppet som brakte ham til makten i 1989.

Tungt væpnede politifolk holdt vakt da rettssaken begynte i den sudanske hovedstaden Khartoum tirsdag.

Tidligere var det opplyst at 16 medtiltalte også skulle stilles for retten. Men da rettsmøtet startet, satt det 28 personer på tiltalebenkene.

– Retten vil lytte til alle, sa dommeren Issam al-Din Mohammad Ibrahim. Han forsikret at alle de 28 vil få mulighet til å forsvare seg.

Blant de tiltalte er det to tidligere visepresidenter og flere tidligere ministre og guvernører. Alle er anklaget for planlegging av statskuppet i 1989.

Det er første gang i moderne tid at kuppmakere stilles for retten i et arabisk land, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Bashir ble avsatt etter et folkeopprør i fjor. I desember ble han funnet skyldig i korrupsjon og dømt til to års soning i en straffeanstalt for eldre fanger.

De nåværende myndighetene i Sudan har også sagt at Bashir skal utleveres til Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag. Her er 76-åringen tiltalt for krigsforbrytelser i Darfur-regionen.

Foreløpig er det imidlertid uklart om utleveringen vil bli gjennomført. Sudans lovverk åpner for dødsstraff for dem som blir funnet skyldig i planlegging av statskupp.

(©NTB)