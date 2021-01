Ekspertgruppe: Kina og WHO kunne ha reagert raskere

Kina og Verdens helseorganisasjon (WHO) kunne og burde ha reagert raskere for å hindre en katastrofe da koronapandemien var i startfasen, mener ekspertgruppe.

Den uavhengige ekspertgruppen, som også tidligere har lagt fram en rapport om pandemien for WHOs ledelse, kommer tirsdag med sin andre rapport.

I rapporten heter det blant annet at Kina trolig kunne ha reagert raskere da faresignalene begynte å melde seg.

Både lokale og nasjonale myndigheter i Kina burde ha satt i verk strengere tiltak alt i januar, heter det videre.

Ekspertgruppen kritiserer også WHO for å ha reagert seint og mener at strakstiltak for å bremse smittespredning burde ha blitt innført i samtlige land der smitte var sannsynlig.

