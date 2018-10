Eksplosjon på yrkesskole på Krim-halvøya

Minst ti mennesker har mistet livet i en eksplosjon på en yrkesskole på Krim-halvøya. Ifølge russiske myndigheter kan det ha vært et terrorangrep.

Ifølge de første meldingene var det snakk om en gasseksplosjon, der opptil ti mennesker omkom og mange ble skadd.

Eksplosjonen fant sted på en yrkesskole for tenåringer i byen Kertsj øst på Krim-halvøya, men ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax var ikke skolen tilkoblet det lokale gassnettverket.

Russlands nasjonale antiterror-komité sier nå at eksplosjonen ble forårsaket av en «uidentifisert sprengladning» og at det kan være snakk om et terrorangrep.

En lokal politikilde opplyser til nyhetsbyrået TASS at nærmere 70 mennesker ble skadd i eksplosjonen, og over 20 er sendt til sykehus.

Russland annekterte Krim-halvøya i 2014 etter at flertallet av innbyggerne der hadde stemt for løsrivelse fra Ukraina. Vesten anerkjenner ikke annekteringen og har innfør sanksjoner mot Russland.

