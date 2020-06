Ekstremistgruppa al-Shabaab oppretter behandlingssenter for koronavirus i Somalia

Ekstremistgruppa al-Shabaab tar spredningen av koronaviruset i Somalia på alvor. De har nå opprettet et behandlingssenter med muligheter for isolasjon.

Behandlingssenteret er opprettet i den sørlige byen Jilib og vil også ha en døgnåpen hjelpetelefon.

– Jeg oppfordrer folk med symptomer til å komme til det medisinske anlegget og unngå å smitte andre muslimer, sier Sheikh Mohamed Bali, som er en høytstående tjenesteperson i gruppa.

Gruppa har nektet å ta imot hjelp fra myndigheter og internasjonale organisasjoner til tross for gjentatte advarsler om at de opererer i et høyrisikoområde.

Ekstremistgruppa er tilknyttet al-Qaida og gjennomfører jevnlig angrep i Somalia.

(©NTB)