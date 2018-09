Ekstremvær i Filippinene noe nedgradert

Ekstremværet Mangkhut er nedgradert fra supertyfon til en kategori 4-orkan etter å ha nådd land nord på Filippinenes østkyst. Ingen er så langt meldt omkommet.

Det amerikanske orkansenteret for tropiske sykloner melder lørdag ettermiddag lokal tid at uværet er noe nedgradert. Likevel betyr det svært sterk vindstyrke på 58 meter per sekund.

Ifølge vitner har vindkastene og kraftig regnvær så langt revet taket av flere hus og kuttet strømmen i området.

Den rundt 900 kilometer brede tyfonen, som omtales som årets sterkeste, traff Baggao på øya Luzon natt til lørdag lokal tid.

Myndighetene anslår at minst 5 millioner mennesker blir rammet av tyfonen, mens Røde Kors har advart om at tallet kan bli dobbelt så høyt.

Filippinenes meteorologiske institutt frykter at Mangkhut skal gjøre massiv skade på lokalsamfunn og har utstedt det høyeste farevarselet på skalaen. Tusenvis er evakuert til tilfluktssentre, skoler er stengt og redningsmannskaper er i full beredskap.

(©NTB)

