El Salvadors ekspresident dømt til ti års fengsel

El Salvadors tidligere president Tony Saca, som har erklært seg skyldig i korrupsjon, ble onsdag dømt til ti års fengsel.

Saca innrømmet overfor en domstol i forrige måned at han var den sentrale brikken i et nettverk som påtalemyndigheten mente tilegnet seg 301 millioner dollar fra det offentlige.

Den 53 år gamle konservative ekspresidenten ble pågrepet i oktober 2016. Han risikerte opptil 30 års fengsel for lovbruddene han var tiltalt for.

Saca hadde inngått en avtale med fem andre sammensvorne om at de skulle innrømme skyld for å få straffelette. Påtalemyndigheten gikk etter innrømmelsen med på å legge ned påstand om ti års fengsel for Saca.

De øvrige ble onsdag dømt til mellom tre og fem års fengsel.

Saca hadde makten fra 2004 til 2009.

(©NTB)

Mest sett siste uken