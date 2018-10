Elev (16) rasende fordi han ble oppført med fravær - trakk luftpistol mot lærer

En tenåring ble arrestert etter å ha rettet en luftpistol mot lærerens hode på en fransk skole. Nå vurderer myndighetene nye tiltak.

En fransk tenåring ble søndag arrestert etter å ha truet en lærer med en luftpistol i klasserommet. Hendelsen, som skjedde på en videregående skole i forstaden Creteil utenfor Paris sist torsdag, ble filmet av en klassekamerat og ble lagt ut på sosiale medier.

Saken blir nå håndtert og prioritert på høyeste nivå i Frankrike.

President Emmanuel Macron skrev på Twitter lørdag at det er «uakseptabelt» å true en lærer. Macron har også beordret sine ministre til å iverksette «alle nødvendige tiltak» for å avverge gjentagelser.

- Sint fordi han fikk fravær

Den franske avisen Le Parisien skriver at den siktede eleven ble sint fordi han ble oppført med fravær som følge av forsentkomming til timen. Eleven hevder at det hele var en «spøk».

I filmen kan man se at eleven står over læreren og peker en luftpistol mot hodet hennes.

«Du har registrert fravær på meg. Registrer meg som til stede,» roper eleven i videoen.

Læreren, som framsto som «mer lei enn panikkslagen», anmeldte forholdet til politiet fredag, skriver det franske byrået AFP.

Både utdanningsminister Jean-Michel Blanquer og innenriksminister Christophe Castaner har kalt inn til et møte denne uken for å drøfte tiltak for å få bukt med skolevolden i forsteder som er preget av sosioøkonomiske problemer.

- 442 voldshendelser per dag

Frankrike-ekspert Franck Orban henviser til en statlig rapport utgitt av det franske utdanningsdepartementet i 2017, som snakker om 442 daglige voldshendelser på franske ungdomsskoler og videregående skoler for samme år. Skolevolden har ligget på samme nivå siden 2013.

- Det er to momenter i denne saken. Det ene er voldsutøvelsen på franske skoler i enkelte forsteder og bydeler, noe som er et kjent fenomen. Den andre dimensjonen er at denne hendelsen ble filmet og lagt ut på internett. Debatten i Frankrike går ut på hva man skal gjøre med videreformidlingen av vold, sier Orban, som er førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold, til Nettavisen.

Orban sier det ble innført et generelt mobiltelefonforbud ved alle franske barne- og ungdomsskoler ved skolestart i høst.

Hovedargumentasjonen bak forbudet er at mobiltelefoner virker forstyrrende i undervisningen og for elevens læringskurve.

Men Orban sier det ofte er en kobling mellom voldsutøvelse og filming av voldsutøvelse på skolen.

- Hvis man ikke lenger kan filme voldsutøvelse og legge dem ut på nett, er det i hvert fall én motivasjon for voldsutøvelse som faller bort. Det er en interessant vei å gå, sier Orban.

Franck Orban er førsteamanuensis ved Høyskolen i Østfold.

Debatt om nytt mobilforbud

Nå går debatten ut på om forbudet også skal gjelde for videregående skoler.

- En slik hendelse som dette, illustrerer kanskje behovet for at det også skal videreføres til videregående skoler, sier han.

- Rektorer på videregående skoler kan under visse omstendigheter forby mobiltelefon på skolen. Men nå debatteres det et generelt forbud for mobiltelefon som skal gjelde for alle trinn, fra barneskolen til videregående, sier Orban.

Orban sier forbudet ved barne- og ungdomsskoler har blitt relativt godt tatt imot i Frankrike. Det er ennå for tidlig å si hvilken effekt forbudet har hatt for læringsprosessen og voldshendelser.

Den franske utdanningsminister Jean-Michel Blanquer møter pressen i forbindelse med saken.

Kilder: The Times, AFP

Mest sett siste uken