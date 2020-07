Elfenbenskystens statsminister er død

Elfenbenskystens statsminister Amadou Gon Coulibaly er død. 61-åringen skulle stille til valg som president i oktober.

61 år gamle Coulibaly ble dårlig under det ukentlige regjeringsmøtet onsdag ettermiddag, opplyser president Alassane Ouattaras kontor.

Coulibaly ble sendt til sykehus, hvor han døde, forteller presidenten ifølge Reuters. Statsministeren kom hjem til det vestafrikanske landet forrige uke etter å ha vært to måneder i Frankrike for å få behandling for hjerteproblemer.

Han gjennomgikk også en hjerteoperasjon i Frankrike i 2012.

Ouattara utnevnte Coulibaly til statsminister i januar 2017. I seks år før det hadde han posten som generalsekretær ved presidentens kontor.

Coulibaly ble i mars håndplukket av regjeringspartiet til å være dets presidentkandidat i det kommende valget i oktober.

