Elleve bekreftet døde etter tyfon på Filippinene

Elleve personer er bekreftet omkommet etter at den kraftige tyfonen Kammuri traff fastlandet på Filippinene sent mandag.

Tre personer druknet i provinsene Sorsogon og Camarines Sur, mens fire personer mistet livet da trær falt på dem i provinsene Oriental Mindoro, Marinduque og Leyte, opplyser politiet.

I tillegg døde to personer som følge av hjerteinfarkt i Oriental Mindoro, mens én person døde av å få strøm i seg i Camarines Sur. Et ellevte offer døde av «ukjente årsaker» på et evakueringssenter i Sorsogon, ifølge politiet.

Rundt 345.000 mennesker er fortsatt i evakueringssentre i påvente av grønt lys for å få dra hjem.

Tyfonen slo inn over fastlandet med vindkast på opp mot 65 meter per sekund. I byen Gubat i Sorsogon-provinsen ble tak revet av bygninger, og landsbyene rundt ble oversvømmet da stormen raste vestover med kurs gjennom Quezon-provinsen og øyene sør for hovedstaden Manila.

Kraftig regn ødela flyplassen i Legazpi City i Albay-provinsen da deler av taket kollapset og glassruter publikumsområdene ble smadret. I Manila ble den internasjonale flyplassen stengt, mens stormen passerte forbi området.

Kammuri er ifølge Reuters den tjuende som treffer Filippinene i år.

