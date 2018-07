Elleve nordmenn pågrepet på Kos i Hellas

Elleve norske tenåringer er pågrepet på den greske ferieøya Kos. Norsk ungdom forteller om mye bråk fra nordmenn.

Lokalt politi bekrefter saken overfor VG. Nordmennene skal ha blitt pågrepet natt til fredag, men årsaken er ikke kjent.

Ambassaden i Aten følger opp saken.

– Ambassaden i Aten er i kontakt med lokale myndigheter og vil yte konsulær bistand i samsvar med fast praksis og gjeldende rammer for bistand til fengslede norske borgere i utlandet, sier pressevakt Kari Eken Wollebæk i Utenriksdepartementet.

Ifølge VG er de pågrepne deltakere på en tur for kommende russ. En av turdeltakerne forteller til avisen at han befinner seg utenfor politistasjonen og forsøker å få informasjon om hva som har skjedd. Han sier at de pågrepne ble tatt av politiet i hovedbargaten på Kos mellom halv ett og halv to.

– Ingen forsto hva som skjedde, sier han.

- Det er flere norsk russegjenger som er der nede og gjør en del kvalm. Spesielt i bar-gata i Kos by, sier faren til en ung mann som har opplevd de norske russegjengene på Kos. Han forteller at sønnen sin har sett mye slåssing, og at de norske guttegjengene har gjort det utrykt for mange.

- Han har opplevd mye uro og en del truende situasjoner, sier faren og legger til:

- Hadde jeg visst det var slik, ville jeg aldri sendt sønnen min nedover.

Faren påpeker at sønnen ikke vet om de han har opplevd som truende, er de samme som nå er pågrepet.

