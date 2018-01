Ellevill Trump-forside fra New York Daily News

Besvarer president Donald Trumps «dritthøl-land»-kommentar med en avførings-emoji.

NEW YORK (Nettavisen): Den karakteristiske hårsveisen. Munnen formet som en 0. Selv uten bruk av navnet Trump på forsiden, ville det vært umulig å ta feil av hvem avisen New York Daily News siktet til med tittelen «S**t for brains» - som vel kan oversettes til «Dritt som hjerne».

Forsiden er en reaksjon på nyheten som kom rundt midnatt natt til fredag norsk tid, om at USAs president i et møte om immigrasjon uttalte «Hvorfor slipper vi inn alle disse menneskene fra dritthøl-land her» om Haiti, El Salvador og afrikanske nasjoner, og samtidig spurte hvorfor USA ikke heller kan slippe inn folk fra «land som Norge».

Avisen kjører fredag også en kommentar fra Dr. Bandy X. Lee, som er en av 27 psykiatere og fagfolk innenfor mental helse, som mener at Trump er en risiko for nasjonal og internasjonal sikkerhet.

«Dette er ingen diagnose. Det er et forsøk på å opplyse nasjonen om det vi sterkt mener er sant, slik at folket kan kreve en objektiv vurdering av Trumps mentale kapasitet», skriver Lee.

President Donald Trump tok tidlig fredag morgen, amerikansk tid, avstand fra påstand om at han hadde brukt ordet «dritthøl».

«Det språket jeg brukte under møtet var røft, men det var ikke dette språket», skriver Trump på Twitter.

Amerikanske medier melder unisont at de har kilder som motstrider benektelsen fra Trump.

Senator Dick Durbin, som var til stede på møtet, avfeier også Trumps benektelse.

- Jeg har ikke lest et eneste presseoppslag som er upresist. Ingen ble nok overrasket da presidenten begynte å tvitre i morges, og benekte at han brukte disse ordene. Det er ikke sant. Han brukte disse hatefulle ordene og han sa dem flere ganger, sier Durbin ifølge CNN.

More from Minority Whip Dick Durbin: Trump “said things which were hate filled, vile and racist” https://t.co/m8X5UmxdaB — Meg Wagner (@megwagner) January 12, 2018

CNN rapporterer at president Trump i timene etter at kommentaren hans ble offentlig kjent, ringte til rådgivere, venner og allierte og spurte dem hvordan de syntes at hans «dritthøl»-kommentar fungerte i pressen. Én i Det hvite hus beskrev dette som hans «seiersrunde».

Senator Durbin roste på sin side den republikanske senatoren Lindsey Graham for å si imot presidentens ordbruk mens møtet pågikk.

- Jeg ble veldig stolt av Graham da, sier Durbin.

New York Daily News er kjent for sine tabloide forsider. Avisen har lagt ut noen av sine mest ikoniske forsider her.

.@realDonaldTrump takes a dump on the American dream



An early look at Friday's front: https://t.co/1Wj57JecKC pic.twitter.com/MmOW4VUIMx — New York Daily News (@NYDailyNews) January 12, 2018

