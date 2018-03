Ellie-May (5) døde etter at legen viste henne bort for å være for sen

Den fem år gamle jenten kom ti minutter for sent til legeavtalen.

Ellie-May Clark (5) døde etter at legen avviste henne for å ha kommet for sent.

Det skriver BBC.

En dag i januar 2015 hadde Ellie-May, som bodde i Newport i nærheten av Cardiff i Wales, hostet og var ute av stand til å gå. Moren, Shanice Clark, bestilte derfor en legetime til klokken 17 på på legesenteret Grange Clinic i byen.

Samtidig understreket moren at de kunne være for sene fordi hun måtte ordne barnepass og rekke en buss.

Ifølge moren kom de fem minutter for sent til avtalen, men retten har konkludert med at de var mellom 10 og 18 mintter for sent. Legesenteret hadde en praksis med å avvise pasienter som var mer enn ti minutter for sene, så legen ønsket ikke å undersøke henne.

Legen spurte ikke om grunnen til Ellie-Mays legeavtale eller hennes medisinske bakgrunn. Jenta hadde en historie med astma.

Legen ba dem istedet komme tilbake dagen etter.

Samme kveld ble Ellie-May dårligere, hun falt ut av sengen og ble blå i ansiktet. Hun ble tatt med ambulanse til sykehus i nærheten, hvor hun døde. Dødsårsaken var bronkial astma.

Rettmedisineren har konkludert at legens avvisning av Ellie-May innebar at man gikk glipp av en mulighet til å tilby en behandling som potensielt kunne redde livet hennes.

