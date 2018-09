ELN har frigitt gisler i Colombia

Colombias eneste gjenværende geriljagruppe ELN har frigitt seks gisler som president Ivan Duque har krevd løslatt om fredssamtalene skal gjenopptas.

Røde Kors bekrefter at de deltok i den humanitære operasjonen der gislene ble overlevert i den vestlige Chocó regionen onsdag, ifølge nyhetsbyrået AFP.

De seks gislene, tre politimenn, en soldat og to sivile, ble kidnappet 3. august. Det er ikke gitt ytterligere informasjon om frigivelsen.

Duque parkerte fredssamtalene med opprørsgruppen etter at han ble tatt i ed for en måned siden. Han har satt ned krav om at ELN må stanse all kriminell aktivitet, inkludert kidnappinger og angrep på oljerørledninger.

Ifølge myndigheten har ELN kidnappet 18 mennesker siden 2012, og ni av dem sitter fortsatt i fangenskap.

ELN har sagt at de kun stopper om myndighetene godtar en bilateral våpenhvile.

(©NTB)

