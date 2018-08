ELN vil løslate gisler i Colombia

Geriljagruppen ELN ønsker å løslate de seks personene som fredag ble kidnappet nord i landet, fordi det er farlig for gislene å oppholde seg i området.

Blant de kidnappede er tre politifolk og en soldat. Alle har blitt tatt godt vare på og er i god helsetilstand, forsikrer ELN i en uttalelse.

Kidnappingen skjedde ved elven Arquila. De seks personene satt i en båt da de ble overrumplet av bevæpnede ELN-soldater i militæruniformer, ifølge hæren i landet.

Lørdag ber ELN om at hæren legger til rette for at gislene kan løslates på en trygg måte. Årsaken er at konkurrerende væpnede grupper i Chocó-regionen gjør det farlig både for gislene og geriljasoldatene å oppholde seg der, opplyser ELN.

Colombias regjering og den marxistiske geriljagruppen ELN har i lang tid forsøkt å forhandle seg fram til en fredsavtale i kjølvannet av avtalen som ble inngått med den langt større geriljagruppen FARC i november 2016.

I en felles uttalelse onsdag opplyste president Juan Manuel Santos og ELN at samtalene endte uten enighet. Neste uke overtar landets nye president Ivan Duque, som har varslet en langt strengere tone i forhandlingene.

Duque har også gått til valg på å skrive om avtalen med FARC-geriljaen, som Santos fikk Nobels fredspris for.

