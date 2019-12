Elon Musk frifunnet for ærekrenkelser mot grottedykker

Tesla-sjef Elon Musk er frifunnet for ærekrenkelser etter at han kalte den britiske grottedykkeren Vernon Unsworth en «pedo-fyr».

Beslutningen fra juryen i domstolen i Los Angeles falt fredag. Den konkluderte med at Tesla-sjefens utsagn om at den 64 år gamle britiske dykkeren ikke var ærekrenkende.

I retten hadde Unsworths advokat lagt ned krav om en oppreisningserstatning på opptil 190 millioner dollar, om lag 1,7 milliarder kroner.

I retten forklarte Musk hvorfor han i juli i fjor omtalte Vernon Unsworth som en «pedo-fyr» på Twitter. Unsworth var med på å redde ut tolv gutter fra en oversvømt grotte i Thailand.

Musk har tidligere sagt at «pedo-fyr» er en vanlig fornærmelse i Sør-Afrika hvor han vokste opp, og at uttrykket er synonymt med «ekkel gamling» og at uttrykket brukes for å fornærme noens utseende og oppførsel – ikke for å anklage noen for pedofili.

Uttalelsen kom etter at Unsworth hadde rakket ned på Musks tilbud om å bygge en liten ubåt for å redde grotteguttene. Unsworth kalte det et «PR-stunt» fra Musk.

Musk ba senere om unnskyldning for Twitter-meldingen og slettet den.

