Elon Musk går av som Tesla-styreleder

Elon Musk går av som styreleder i Tesla og får en bot på 40 millioner dollar etter å ha inngått et forlik med det amerikanske finanstilsynet.

Ifølge Reuters vil Musk og Tesla måtte betale 20 millioner dollar hver.

I forliket som ble offentliggjort av finanstilsynet lørdag, kommer det fram at Musk fortsetter som direktør for selskapet, men at han ikke får sitte som styreleder på minst tre år.

Bakgrunnen er en Twitter-melding Musk la ut 7. august i år hvor han skrev at han vurderer å gjøre Tesla privat til en pris på 420 dollar per aksje. Han hevdet også å ha sikret finansiering.

Tesla-aksjen steg med nesten 11 prosent samme dag som meldingen ble lagt ut, men et par uker senere sa Musk at han hadde droppet planene om å ta Tesla av børs.

Torsdag leverte USAs finanstilsyn (SEC) inn et søksmål mot Musk hvor de anklaget ham for bedrageri. I søksmålet skrev de at Tesla-sjefen ikke hadde diskutert eller gjort noen avtale om kjøp av Tesla. De mener derfor at han førte investorer bak lyset med sine kommentarer.

