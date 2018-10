Emma Mhathúna døde av kreft etter to ganger å ha fått feil svar på celleprøver

«Jeg vet ikke engang om min lille baby kommer til å huske meg.»

Emma Mhic Mhathúna er blitt et symbol på kreftsaken i Irland, etter at hun gikk til søksmål mot irske myndigheter etter at hun feilaktig hadde blitt friskmeldt av to ulike celleprøver. Testene lot være å vise at fembarnsmoren var rammet av livmorhalskreft.

Søndag morgen døde hun, 37 år gammel.

I en melding fra familien sier de at hun var en «vidunderlig mor, datter og en høyt verdsatt venn».

Nasjonalt kjent

Emma Mhic Mhathúna ble nasjonalt kjent i Irland da hun tok opp kampen mot det irske helsevesenet, etter to ganger å ha fått feil svar fra celleprøver. Hun har i tidligere intervjuer sagt at hun kjempet for at kvinner skal bli tatt på alvor, og for hennes egen familie.

De fem barna hennes, fra to til 16 år, sitter nå igjen uten moren sin.

En celleprøve, eller såkalt pap-test, i 2013 viste ingen tegn til kreftsykdommen, og en senere test viste også negative resultater.

Først i 2016 ble Mhathúna diagnostisert med kreft. Siden da har hun kjempet en kamp mot de irske helsemyndighetene, som hun mente var ansvarlig for at krefttypen fikk spre seg til et uhelbredelig stadium.

Derfor gikk Mhathúna til søksmål mot den irske, statlige helse- og omsorgstjenesten (HSE), samt et amerikanske laboratorium som brukes av CervicalCheck, det irske nasjonale screening-programmet.

Mottok 7,5 millioner pund i erstatning

Før søksmålet kom opp i retten gikk saken til forlik, og Mhathúna mottok 7,5 millioner pund i erstatning, skriver den irske avisa independent.ie.

- Jeg har fortalt det til barna mine. Jeg gråter bare ved å tenke på det, det er det vanskeligste jeg har gjort. For som mor er det min jobb å beskytte dem og holde dem unna dårlige nyheter. Nå måtte jeg hente dem tidlig fra skolen for å fortelle dem at jeg skal dø, sa Mhathúna i et tidligere intervju.

- Celleprøven i 2013 viste jeg at var frisk da jeg ikke var det. På grunn av det utviklet jeg kreft, og jeg kommer til å dø, selv om det kunne vært unngått. Barna mine må klare seg uten meg. Jeg vet ikke engang om min lille baby kommer til å huske meg, sa hun.

