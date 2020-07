En av sju koronasmittede blir ikke syke

Hver sjuende person med koronasmitte får aldri symptomer, viser ny studie. Dermed er det lett for sykdommen å spre seg.

Metastudien har gjennomgått resultatene til 41 andre studier på symptomer blant koronasmittede personer. Den er publisert i tidsskriftet Journal of Medical Virology.

Studien viser også at nær halvparten ikke har symptomer på tidspunktet de tester positivt på korona.

– Det er jo dermed mange smittebærere som går rundt, sier professor og overlege på Aalborg universitetssykehus, Henrik Nielsen, til Politiken.

At så mange aldri får symptomer gjør at mange ikke vet at de er syke, og dermed lettere ender opp med å spre smitten.

– Dermed er det vanskelig å forestille seg en situasjon hvor viruset forsvinner fullstendig fra samfunnet, understreker Nielsen.

