Hver tredje danske, 37,8 prosent, setter sin til at koronavaksinene vil gjøre det mulig å heve alle restriksjoner i løpet av 2021.

Det viser en undersøkelse som Voxometer har gjort for nyhetsbyrået Ritzau.

Den danske vaksineplanen har som mål at alle som ønsker å få koronavaksine, skal være ferdig vaksinert innen utgangen av juni.

Per nå er om lag 1,8 prosent av befolkningen i Danmark ferdigvaksinert, altså at de har fått to doser.

(©NTB)

