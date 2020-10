En av Trumps pengeinnsamlere siktet for ulovlig lobbyvirksomhet

Elliot Broidy, som har samlet inn penger til Donald Trump, er siktet for å ha drevet ulovlig lobbyvirksomhet for å få stanset en korrupsjonsetterforskning.

Broidy anklages for å ha forsøkt å få Trump-administrasjonen til å henlegge en etterforskning av underslag for milliarder av dollar fra et statlig malaysisk investeringsfond.

Han er den foreløpig siste personen som justisdepartementet mener har deltatt i lobbyvirksomhet som tok sikte på å dekke over den storstilte svindelen. Kampanjen forsøkte også å få en USA-bosatt kinesisk dissident tilbake til USA.

En konsulent, Nickie Lum Davis, erkjente seg skyldig i den samme saken i en føderal domstol i Hawaii i august.

