En død etter skyteepisode ved pizzeria i Göteborg

En mann er død av skadene, og en annen er innlagt på sykehus etter at ukjente gjerningsmenn løsnet skudd ved en pizzeria i Göteborg.

Ingen var mandag morgen pågrepet etter skyteepisoden søndag, melder svenske Aftonbladet.

De to mennene ble skutt i bydelen Biskopsgården i Göteborg like før klokka 18 søndag. Tilstanden var lenge uklar for dem begge.

Ved 22-tiden bekreftet svensk politi at den ene av dem, en mann i 20-årene, var død av skadene, mens tilstanden var alvorlig, men stabil for den andre, som er sist i tenårene.

Begge ofrene var kjent for politiet fra et kriminelt miljø.

