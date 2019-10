En død og flere savnet etter bygningskollaps i New Orleans

Minst en person mistet livet da denne hotellbygningen som var under oppføring i New Orleans i USA kollapset lørdag. Tre personer er savnet mens 18 er skadd. Foto: AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

En bygningsarbeider er funnet død, tre er savnet og nærmere 20 er skadd etter at et stort hotell som var under bygging, raste sammen i New Orleans.

18 mennesker er brakt til sykehus, og tilstanden deres er stabil, opplyser sykehuskilder. Det var i morgentimene lørdag lokal tid at den store hotellbygningen som var under oppføring, plutselig kollapset. Hotellet tilhører kjeden Hard Rock. Brannsjefen i New Orleans opplyser på en pressekonferanse at det var de åtte til ti øverste etasjene som raste sammen. – Det er en svært farlig situasjon og bygningen er fortsatt ustabil. Mer av bygningen kan rase sammen, sier brannsjef Timothy McConnell. Flere bygninger i nærheten er evakuert, men det har ikke kommet meldinger om at noen forbipasserende er skadd. Årsaken til kollapsen er ennå ikke kjent. (©NTB)