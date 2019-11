En dommer i Brasil har besluttet at ekspresident Lula skal løslates

Brasils tidligere president Luiz Inacio Lula da Silva blir løslatt fra fengsel. Det besluttet en dommer fredag kveld.

Ifølge avgjørelsen må politiet iverksette beslutningen så fort som mulig.

Lula har sittet fengslet siden april 2018 etter å ha blitt dømt for korrupsjon og hvitvasking av penger.

Fredagens kjennelse kommer etter at høyesterett dagen før konkluderte med at en person bare kan fengsles etter at det ikke finnes flere ankemuligheter.

Lula har fortsatt en ankesak gående i rettsapparatet.

Venstreorienterte Lula var president i Brasil fra 2003 til 2011. Han ble i juli 2017 dømt til ti års fengsel. Etter flere ankerunder ble dommen redusert til åtte år og ti måneders fengsel, men i februar fikk han en dom på ytterligere tolv år og elleve måneder i en annen korrupsjonssak.

I ettertid er det framsatt påstander om at dommen var en konspirasjon for å holde venstrepolitikeren ute av valgkampen i 2018. Meningsmålinger viste at hvis Lula hadde fått stille i valget, lå han godt an til å vinne.

Sergio Moro var dommeren som fant den tidligere presidenten skyldig i korrupsjon. Moro ble utnevnt til justisminister etter at høyreorienterte Jair Bolsonaro vant presidentvalget.

Beslutningen i høyesterett innebærer at ikke bare Lula, men flere tusen andre dømte kan bli løslatt fra fengsel, såframt de har ankesaker som ennå ikke er avgjort.