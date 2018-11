En drept og fire kritisk skadd i skyteepisode under en yogatime i Florida

En er død og tilstanden er kritisk for fire personer etter at en mann skjøt rundt seg og tok sitt eget liv i et yogalokale i Tallahassee i Florida fredag.

Politimester i Tallahassee Michael DeLeo sier en person er død og at tilstanden er kritisk for fire personer som ble skadd i skytingen fredag. Politiet har ikke identifisert gjerningspersonen.

Yogalokalet Hot Yoga ligger inne i et mindre kjøpesenter i Floridas hovedstad Tallahassee. Til den lokale avisa Tallahassee Democrat har vitner forklart at gjerningsmannen var en høy mann med skjegg som ble observert inne i lokalene til Hot Yoga, og at han oppførte seg påfallende før han tok fram en pistol og begynte å skyte rundt seg inne i en yogatime. En mann skal ha forsøkt å stanse skytteren, som svarte med å feie til ham med pistolen, før han skjøt seg selv.

Ifølge lokale myndigheter ser det ut til at en familiekrangel kan ha vært bakgrunnen for skytingen. De bekrefter at den antatte gjerningsmannen er død.

Hendelsen avbrøt valgkampen til Demokratenes guvernørkandidat Andrew Gillum, som meldte på Twitter at han er dypt takknemlig overfor politiet som raskt rykket ut etter melding om skytingen. Gillum avlyste sine arrangementer og returnerer umiddelbart til Tallahassee.

