Én drept og fire skadd i skyting i Berlin

En person ble drept i det som omtales som en konfrontasjon ved en konsertscene i sentrum av den tyske hovedstaden fredag kveld.

Fire personer ble behandlet av ambulansepersonell, skriver avisa Bild.

For tre av dem er skadene regnet som alvorlige, og de er fraktet til sykehus for videre behandling.

Området rundt Tempodrom ble sperret av etter hendelsen, og hundrevis av bevæpnede politifolk sikret området.

Politiet opplyser at det er for tidlig å si noe om bakgrunnen for skytingen.

(©NTB)