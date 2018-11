En mann døde etter skytingen i Uppsala

En person er død og en er på sykehus etter skuddløsningen i Gränby i Uppsala fredag kveld

Flere personer meldte inn at de hadde hørt skudd på stedet klokken 21.38 fredag kveld, og politiet var på stedet få minutter senere. To personer ble sent til sykehus med alvorlige skader, og en av dem, en mann, døde senere.

Ifølge politiet skal det dreie seg om krangel mellom flere personer.

– Episoden skjedde i et boligområde som har sine problemer, som alle boligområder har, men det er ingenting jeg vil gå inn på nå. Nå snakker vi med vitner og leter etter mulige gjerningsmenn, sier pressetalsperson i politiet Pelle Nellberg til SVT.

Så langt er ingen pågrepet i saken, som politiet etterforsker som drap og drapsforsøk. Det ha vært gjennomført åstedsundersøkelser og gjort avhør natt til lørdag. Det er flere vitner i saken.

