Én meter regn i Japan – 800.000 evakueres

Japanske myndigheter har iverksatt en storstilt evakuering i frykt for at kraftig regn skal utløse jordskred og flom.

Siden fredag i forrige uke har det falt opp mot 1.000 millimeter regn på den sørlige øya Kyushu. Meteorologene har varslet ytterligere 350 millimeter i enkelte områder det neste døgnet, ifølge allmennkringkasteren NHK.

Rundt 600.000 mennesker i storbyen Kagoshima, og 200.000 mennesker i omkringliggende områder, har fått ordre om å evakuere.

Ifølge Kyodo News har ytterligere 310.000 mennesker i Miyazaki-området blitt rådet til å evakuere.

Landets statsminister Shinzo Abe har bedt innbyggerne i de rammede delene av landet om å evakuere tidlig for å forhindre tap av liv.

Statsministerens regjering fikk i fjor sommer kraftig kritikk for å ha reagert for sent da jordskred og flom utløst av kraftig regnvær tok livet av over 200 mennesker, i det som var den verste naturkatastrofen i landet på 36 år.

