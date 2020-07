Én pågrepet for nedskytingen av MH17

Ukrainsk sikkerhetstjenesten har pågrepet en mann som mistenkes for å være involvert i nedskytingen av et passasjerfly over Ukraina i 2014.

Mannen som er pågrepet, skal ha koordinert Russlands krigføring i Øst-Ukraina, skriver den ukrainske avisen Kyiv Post. 298 mennesker ble drept da passasjerflyet MH17 fra Malaysia Airlines ble skutt ned over Øst-Ukraina i 2014. 193 av passasjerene var nederlandske statsborgere. Lydopptak sikkerhetstjenesten har offentliggjort fra dagen etter nedskytingen, viser angivelig at mannen som ble pågrepet tirsdag, ga ordre om nedskytingen. (©NTB)