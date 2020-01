Én person skutt og alvorlig skadd i Sverige

Politiet jakter gjerningspersoner etter at én person ble skutt i Jordbro sør for Stockholm sent fredag kveld.

Politiet fikk melding om skyteepisoden like før klokken 23, og politipatruljer og ambulanse ble sendt til stedet. – Da vi kom fram, fant vi en person med skuddskader. Personen er alvorlig skadd og ble fraktet til sykehus med ambulanse, sier Per Fahlström i Stockholm politidistrikt. Området er sperret av for tekniske undersøkelser, og det er igangsatt en større innsats for å finne gjerningspersoner. Ingen er så langt pågrepet. Ifølge Aftonbladet er det en mann som er skutt. Han skal være truffet av flere skudd, en opplysning politiet ikke vil bekrefte. (©NTB)

